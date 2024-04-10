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「食品アクセス問題」 9割の市町村が対策必要 農水省調査

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「食品アクセス問題」 9割の市町村が対策必要 農水省調査

農林水産省は、令和5年度「食品アクセス（買物困難者等）問題」に関する全国市町村アンケート調査の結果をこのほど公表した。 食品アクセス問題について、約9割の市町村（89.7％、971市町村）が何らかの対…

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