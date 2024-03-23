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“安近短”で花見の予定者が増加　予算は前年並み　物価上昇の中「実質引き締め」の見方も　インテージ調べ

リサーチ・調査統計分析freeonline
花見を楽しむ人のイメージ　©いらすとや
花見を楽しむ人のイメージ　©いらすとや

　桜前線が北上する中、花見を予定する人は前年に比べて増加し、費用を切り詰めて実施する公算が大きい――。 　マーケティングリサーチ会社のインテージが実施した「お花見に関する意識調査」によりこのような見立…

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