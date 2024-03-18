キユーピー 食品産業優良企業等表彰で農林水産大臣賞

キユーピーはこのほど、食品産業センターと食品等流通合理化促進機構が主催する「第45回食品産業優良企業等表彰 環境部門」で「農林水産大臣賞」を受賞した。今回の受賞は、同社によるマヨネーズ残さをバイオガス…