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キユーピー 食品産業優良企業等表彰で農林水産大臣賞

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山本信一郎取締役（4日の表彰式で）
山本信一郎取締役（4日の表彰式で）

キユーピーはこのほど、食品産業センターと食品等流通合理化促進機構が主催する「第45回食品産業優良企業等表彰 環境部門」で「農林水産大臣賞」を受賞した。今回の受賞は、同社によるマヨネーズ残さをバイオガス…

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