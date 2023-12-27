塩版

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10大ニュースで振り返る2023塩業界

・ダイヤソルトが株主変更＆本社移転、センター塩が４年ぶり価格改定…ほか

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・塩事業センター海水総合研究所　４年ぶりリアルセミナー　海水利用テーマに３講演
・塩事業センター　和食セッションで塩体験
・「食塩」公式キャラ「そるるんひめ」10周年　イメージソング公開

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Tags: 塩事業センター, , ダイヤソルト, 日本食（和食）, 塩事業センター海水総合研究所, そるるんひめ