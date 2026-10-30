触れて学ぶ豆と鰹節 「めっちゃいい匂い！」歓声も 日本アクセスが食育授業

日本の伝統食材を題材に、小学校での食育授業を毎年展開している日本アクセス。今年は12月にかけて全国6エリア8校で実施予定だ。

10月27日には、東京・品川区立大井第一小学校の6年生児童ら約130人を対象に授業を行った。

1時間目は、北海道から初参加のJA帯広かわにしが加工豆の知識を伝授。暮らしに身近な数々の豆製品を児童らに挙げてもらったうえで「冷蔵庫がない時代、どうやって豆を保存したの？」「昔の人は、どうして豆を大切にした？」などをクイズを通して学んだほか、小豆とともに炊いた赤飯を試食した。

続く2時間目は、マルトモによる鰹節の体験授業。ユネスコ無形文化遺産に登録された和食の基本である「だし」の重要性に触れながら、花かつおについて紹介。製造工程や「薄さはどれくらい？」「カツオ1匹から何パック？」といった豆知識を伝えた。

さらに児童らは、鰹節でとっただしの香りやうまみを実際に味わったほか、節を自分で削る体験にもチャレンジ。「めっちゃいい匂いがする！」と歓声が上がっていた。

加工豆の講師を務めたJA帯広かわにし東京支店の野々村潤氏は「失われつつある日本の食文化について伝えられてよかった。子どもたちも予想以上に知識があって反応がよく、盛り上がったと思う」と手ごたえを語っていた。