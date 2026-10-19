10月31日「伯方の塩まつり」 話題のカラオケ選手権も

伯方塩業は10月31日、大三島工場（愛媛県今治市）で「伯方の塩まつり」を開く。話題を集める「伯方の塩サウンドロゴ」のカラオケ選手権を開くほか、石丸一三社長と作曲者のトークショー、塩作り体験や工場見学も行う。9時～15時。