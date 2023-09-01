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農水畜産業水産第25回シーフードショー ...

第25回シーフードショー マルハニチロ、ニッスイ、東洋水産など出展

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「SAKANA X」で価値訴求（マルハニチロ）
「SAKANA X」で価値訴求（マルハニチロ）

第25回「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」（主催：大日本水産会）が8月23～25日に東京ビッグサイトで開催され、国内外から前年を大きく上回る約600社（約1千250小間）が出展、多数の…

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