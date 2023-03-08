ナッツ・ドライフルーツ特集

右肩上がりから踊り場に　転機迎える市場　新たな価値提案へ問われる開発力 　　◇　　◇ ・アーモンド　作付減少、需要も低調　水不足解消で復調なるか ・くるみ　加州産は最大の供給量に　日本向けは出荷低迷続…

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