Umios イワシ缶詰値上げ 9月から約15～30％

Umiosは9月1日納品分から、イワシ缶詰24品目を値上げする。改定率は約15～30％。イワシ原料の漁獲不振による調達価格上昇が続いており、「企業努力だけではコスト上昇を吸収することが極めて困難な状況となった」としている。