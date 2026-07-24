グルテンフリー「ZENBブレッド」に待望のカレーパン 1食分の野菜が摂れる ZENB JAPAN

ミツカングループのZENB JAPANはグルテンフリーパン「ZENBブレッド」シリーズの展開を強化する。

1食分の野菜が摂れる「カレーパン」を7月8日から発売。ZENB公式サイトやアマゾン、楽天市場などのECサイトで販売する。また、シリーズ全商品のパッケージデザインをリニューアル。7月出荷分から順次切り替える。

新商品は生地とカレーに野菜を練り込んだカレーパン。1食分の野菜が摂れる。

また、いつものカレーパンに比べ脂質29％オフを実現した。カロリーは1袋180k㎈。健康や美容を気にしている人、日々の食事で野菜不足を感じている人にもおすすめだ。単品の価格は298円（税込み、送料別）。6袋と全種セット9袋（9種×1袋）も販売する。

「ZENBブレッド」は、食物繊維、鉄分などの栄養が豊富でグルテンフリー、糖質オフでありながら、ふんわり、もっちりとした食感が支持され、累計販売数1000万個を突破したシリーズ。食事として楽しめる惣菜パン、その中でもカレーパンの商品化を求める声が多いため、同シリーズ初の惣菜パンとして「カレーパン」を発売した。

新商品の発売に合わせて「くるみ＆レーズン」「カカオ」などを含む全商品のパッケージを変更。パンの断面や具材感が伝わるシズル表現を取り入れ、より直感的においしさが伝わるデザインに刷新した。