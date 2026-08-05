氷糖商戦2026 6月出荷急失速 和歌山産青梅不作が打撃

・中日本氷糖 4～6月昨対比110％に

・DM三井製糖 九州地区は125%の伸び

・ウェルネオシュガー 商戦序盤 好スタートが寄与

・令和7年砂糖 173.4万tに 行楽・インバウンド需要に期待

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・DM三井製糖「中期経営計画2030」始動 九州生産拠点の再編完遂へ

・砂糖の最適物流体制を構築 構造改革で更なる収益力強靭化

・関門製糖 120年余年の砂糖づくりの記憶 培った文化・技術を次代へつなぐ

・ウェルネオシュガー WELLNEO VISION 2027 SugarとFood & Wellness両輪で成長

・フジ日本 世界で闘う企業へ タイ国新規事業の拡大狙う

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・ビート糖市場 燃料・資材などコスト負担増 ビート白糖「3％以上」値上げ

・北海道糖業 バイオ事業の需要堅調 札幌工場の生産能力増強 土産菓子「みるくのくも」発売

・ホクレン てん菜作付面積の減少続く 生産費高騰へ支援策は急務 「てんさい糖」増産に向け設備増強

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塩元売協同組合（塩元売協組）

