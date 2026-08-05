夏季砂糖特集

氷糖商戦2026　6月出荷急失速　和歌山産青梅不作が打撃

・中日本氷糖　4～6月昨対比110％に
・DM三井製糖　九州地区は125%の伸び
・ウェルネオシュガー　商戦序盤 好スタートが寄与
・令和7年砂糖 173.4万tに　行楽・インバウンド需要に期待

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・DM三井製糖「中期経営計画2030」始動　九州生産拠点の再編完遂へ
・砂糖の最適物流体制を構築　構造改革で更なる収益力強靭化
・関門製糖　120年余年の砂糖づくりの記憶　培った文化・技術を次代へつなぐ
・ウェルネオシュガー　WELLNEO VISION 2027　SugarとFood & Wellness両輪で成長
・フジ日本　世界で闘う企業へ　タイ国新規事業の拡大狙う

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・ビート糖市場　燃料・資材などコスト負担増 　ビート白糖「3％以上」値上げ
・北海道糖業　バイオ事業の需要堅調　札幌工場の生産能力増強　土産菓子「みるくのくも」発売
・ホクレン　てん菜作付面積の減少続く　生産費高騰へ支援策は急務　「てんさい糖」増産に向け設備増強

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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