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カナカン デリカ好調継続 期末に向け引き締め 春季企画商談会

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デリカの展示コーナー（カナカン）
デリカの展示コーナー（カナカン）

カナカンは2月9、10日の両日、恒例の春季企画商談会を開催した。谷口英樹社長は23年3月期の第3四半期までの状況について「売上高4％増、経常利益28％増」と順調な回復を示したが「業務用の回復やデリカの…

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