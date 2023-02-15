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〈食の産学官連携②〉「東北食品研究開発プラットフォーム」科学的知見で食の価値創造へ 東北大・宮城県食産協

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「無塩ゼロ温麺」（はたけなか製麺）
「無塩ゼロ温麺」（はたけなか製麺）

2011年3月に発生した東日本大震災は、宮城県沿岸部の農水産業に甚大な被害をもたらした。地域食品企業にとって、農水産物を原料とした高品質な食品開発を通じた復興支援、食品産業の活性化を図ることは喫緊の課…

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