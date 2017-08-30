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ダイオーミウラ DAIO MIURA × BPO

“ヤサイのカフェ”全国で 野菜主役の独自メニュー キユーピー

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キユーピーとヤサイな仲間たちカフェ（ロイヤルガーデンカフェ）
キユーピーとヤサイな仲間たちカフェ（ロイヤルガーデンカフェ）

今年も「キユーピーとヤサイな仲間たちカフェ」が、8月24日「ドレッシングの日」、8月31日「野菜の日」に合わせて、期間限定で東京・渋谷を拠点に全国で展開される。これは“野菜をもっと好きになる”をコンセ…

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