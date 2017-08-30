“ヤサイのカフェ”全国で 野菜主役の独自メニュー キユーピー

今年も「キユーピーとヤサイな仲間たちカフェ」が、8月24日「ドレッシングの日」、8月31日「野菜の日」に合わせて、期間限定で東京・渋谷を拠点に全国で展開される。これは“野菜をもっと好きになる”をコンセ…