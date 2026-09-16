清酒「吉乃川」リブランディング “美味淡麗”で食卓に寄り添う 若い世代にもアプローチ 川上常務に聞く

新潟・長岡の地で470余年にわたり日本酒を造り続けてきた吉乃川。2026年秋、自蔵の存在意義やありたい姿までを見つめ直し、ほぼ全ラインアップを対象にリブランディングを敢行。陣頭指揮を執ったのは創業家の蔵元・川上将司常務。本紙のインタビューに対し「われわれが目指すのはすべての人の毎日を豊かにする酒造り。日常の食卓に寄り添う吉乃川らしさを大切にしながら、CI・ロゴ・味わい・デザインなどあらゆる要素を磨き上げた。若い世代が日本酒の良さに気づくキッカケも作っていきたい」と話した。

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清酒「吉乃川」は、地元新潟の晩酌酒ではトップクラスの存在感を誇る。首都圏など都市部の飲食店や小売店に広く流通していることも特徴だ。

「特別感のあるお酒はもちろん大切だが、当社の使命は日常で楽しむ日本酒を醸し続け、飲み手のすそ野を広げていくことだと考えている。これがなくなると日本酒の文化そのものが衰退していくとの危機感も持っている」との考えを強調する。

リブランディングの構想はかねてよりあったが、川上常務が大手飲料メーカーを経て入社した23年以降に本格始動した。

度重なる議論が交わされた後、自社のありたい姿として「お酒づくりを通じて すべてのひとの豊かな毎日を醸しつづける」との思いにたどり着く。それをもとに新しいロゴやラインアップなどの再構築に挑戦した。

味わいのキーワードは「美味淡麗」。「新潟らしい淡麗さを継承しつつ、上品な甘み、穏やかな酸、旨みが調和し、最後はクリアに収束していく酒質を“吉乃川らしい美味”と定義した」と説明する。

その理想的な味わいと品質管理を追求するため様々な設備を導入。まずは蔵内の冷房・冷却設備を強化し、従来の三季醸造から四季醸造に切り替えた。これにより年間を通じて熟成を安定的にコントロールする。製造工程では上槽後の酸化を防止し風味を守る垂壺（たれつぼ）を導入した。また5℃で冷蔵瓶貯蔵できる倉庫を新設。720㎖換算で従来5万本だった瓶貯蔵能力を最大30万本に引き上げた。特定名称酒はすべて瓶貯蔵する。

新生「吉乃川」のラインアップで中核を成すのは“日々の酒”に位置付ける「清流美（せいりゅうび）」と「渓流美（けいりゅうび）」の2シリーズだ。「清流美」は食中酒として穏やかな香りとしっかりとしたコク、旨みがありながら、後味のキレが抜群。「純米吟醸」を主力に、「純米大吟醸」「純米」との3品を揃える。「渓流美」は低アルコールでフルーティな酒質が特徴。軽快な飲み口の「純米」と、きめ細やかな泡が広がる「純米スパークリング」の2品。

旧ラインアップの看板商品「厳選辛口」は、装いも新たに「清酒 吉乃川 厳選辛口」として原点の味わいを体現する。

川上常務は現在30歳。これからの吉乃川を牽引する存在だ。「日々の生活で楽しむ日本酒のスタンダードを目指す。トレンドになっている飲食店にアプローチしたり、お酒以外のイベントにも参加したり、新たな可能性を探っていく。日本酒ファンはもちろん、これまでなじみがなかった若い世代の方にも飲んで欲しい」と未来を見据える。