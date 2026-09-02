ダイショー「しょくしょく探検隊」 食に対する学びの機会を

ダイショーは8月21日、同社九州工場（福岡県糟屋郡久山町山田）で「D-こどもプロジェクト2026『しょくしょく探検隊』」を開催。地元の小学校の久山町立山田小学校と久原小学校および同社従業員の親子15組30人が参加した。

夏休み中の小学生に職（はたらくこと）の意味を楽しく学び、工場見学や仕事体験を通じて、食（たべること）について親子で考えるきっかけづくりを目指すイベント。

中野俊明取締役生産本部長は「当社では皆さま方に安全安心に食べていただける商品をつくるべく、様々な取り組みを行っている。工場見学では安心安全な商品ができるまでの工程を実際に見ていただき、食育授業では実際に自分でつくる体験をしていただきたい。今回のイベントを通じて児童たちに食に興味をもっていただき、また食について学ぶ機会にしていただきたい」とあいさつした。

恒例となっている工場探検では、ダイショーブランドの商品がどのような過程で製造されているのかを見学。料理教室では、オリジナルのドレッシングやサラダづくりにチャレンジ。その後の昼食会では自分たちでつくったドレッシングを使ったサラダを存分に満喫した。

なお、イベントに参加した児童からは「見たことのない機械がたくさんあった」「食材によく合うドレッシングがつくれた」、保護者からは「食品安全に対する意識は子どもにもちゃんと伝わっていた」「こういった体験はとても貴重でありがたい」などの意見が飛び交い、「しょく（食＝職）」を楽しく学べるイベントとして大好評だった。