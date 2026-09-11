伊藤忠食品は11月1日に開催する「～未来を創る～第13回全国高等学校フードグランプリ」商品開発部門の本選進出校およびチャレンジ部門の優秀企画を発表した。

本年度の全国高等学校フードグランプリには、過去最多の60校169商品がエントリー。書類審査、試食審査ならびに品質保証審査を経て、11月1日に池袋サンシャインシティで行われる本選出場校6校を決定した。

商品開発部門の本選出場校および商品名は次の通り▽北海道・留萌高等学校「カズチー親子ふりかけ」▽福島県立喜多方高等学校「きせ菊のMix」▽埼玉県立川越総合高等学校「タマシャモカレー」▽愛知県立愛知商業高等学校「とろ蜜ショコラ」▽愛知県立三谷水産高等学校「愛知丸が釣ったかつおと生きくらげの梅しそじゅれ」▽長崎県立佐世保南高等学校「佐世保南高生が作った佐世保みかんポン酢」。

本選では、出場校の生徒たちによる商品の試食販売や、試食審査・プレゼンテーション審査が行われグランプリを決定。

昨年度から新設されたチャレンジ部門は、これから商品開発を目指す高校生に向けた学習機会の提供を目的として、商品開発部門への応募を見据えた商品企画アイデアを募り、書類選考を経て、優秀企画として神戸星城高等学校「旨辛海苔そぼろのご飯泥棒」を選出。優秀企画の同校には、商品開発部門の本選を観覧する機会を提供するほか、本選会場内の掲示パネルで商品アイデアを紹介する。

そのほか、11月1日の本選では、商品開発部門の応募商品を対象に、販売促進アイデアを専門学校から募る「マーケティング部門」の優秀企画校によるプレゼンテーションも行われる。