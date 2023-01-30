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小売、22年は各業態とも売上伸長 値上げ、人流回復で好調

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小売、22年は各業態とも売上伸長 値上げ、人流回復で好調

チェーンストア　食料品1％増 年後半にかけ回復傾向 日本チェーンストア協会が発表した2022年（1-12月）のチェーンストア販売額（会員企業56社、1万683店舗）は、全店ベース0.4％増（13兆2千…

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