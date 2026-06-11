「アクエリアス」新商品が斬新な青い液色である理由と青い液色以上にこだわった中味設計　日本コカ・コーラの担当者が語る

コカ・コーラシステムが「アクエリアス」ブランドから4月27日に発売開始した新商品「アクエリアス THE 0」は斬新な青い液色が目に飛び込む。

青い液色はブランド初の試みだが、スポーツドリンクでは世界的な潮流でもあるという。

6月1日、取材に応じた日本コカ・コーラの高木直樹マーケティング本部スポーツ事業部シニア・ディレクターは「世界を見ると、スポーツドリンクの王道は青い液色となる。青い液色＝スポーツドリンクと認知されており、特にZ世代から支持を得て市場は拡大している。『アクエリアス』では初の青色となるが、世界では一般的」と指摘する。

出足の状況はスーパー・量販店中心に配荷が進み「SNSなどをみていると消費者の反応はポジティブで、Z世代以外の年齢層の方々からも買われている」という。

青い液色以上にこだわったのが中味設計という。水分やミネラルを効率的に体内へ浸透させるために必要としてきた糖の代わりにアミノ酸を用いる技術を活用した。

「ラベルに『AMINOTEC（アミノテック）』の造語を記載し、適度なアミノ酸（アラニン・グリシン）とナトリウムの組み合わせで水よりも優れた水分補給ができる特徴を実現しつつ、糖類ゼロとカロリーゼロのWゼロを実現した。処方の進化に加えて画期的な青い液色で差別化を図っている」と胸を張る。

同じく糖を使わずに効率的な水分補給を実現した商品に「アクエリアス NEWATER（ニューウォーター）」がある。

「ニューウォーター」は、アミノ酸を用いて水よりも早く体内にしみわたる優れた水分補給を実現しながら、糖質ゼロとカロリーゼロのWゼロで甘さひかえめの無糖クリアレモンフレーバーに仕立てられている。

「ニューウォーター」は日常の水分補給シーンを狙ったものであるのに対して「THE 0」は「日常の水分補給シーンではなく、身体を動かして汗をかいている方々や運動する方々に向けて訴求している。そういう方々こそ、優れた水分補給でかつ糖類ゼロ・カロリーゼロのニーズは高い」と位置付けている。

プロモーション施策は、「THE 0」の発売に合わせて大人気アニメ「ブルーロック」とのコラボレーションキャンペーンを実施している。

「堂安律選手をブランドアンバサダーに起用したFIFAワールドカップのキャンペーンを実施している一方で、『ブルーロック』のキャンペーンでは人気キャラクターが『アクエリアス』の機能価値を分かりやすく説明する内容で、消費者からはポジティブな反応が大きい」との手応えを得る。

夏場に向けては店頭で「ブルーロック」や「ハイキュー‼」とコラボした熱中症対策グッズをプレゼントする販促施策を予定している。

なお、「THE 0」は「アクエリアス ゼロ」との差し換えではなく、「アクエリアス ゼロ」も引き続き取り揃えている。