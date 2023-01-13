マルコメ 中国現地法人を設立 現地ニーズに積極対応へ

みそのトップメーカーであるマルコメは先頃、米国、タイ、韓国に次ぐ4か国目の海外拠点として中国に現地法人を設立し、業務を開始した。現地法人の設立により現地のニーズに沿った商品開発、販売、PRなどの積極化…