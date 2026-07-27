ヤマモリ「釜めしの素」拡充 2合用やお手頃価格の新作も

ヤマモリは、今秋の需要期をにらみ「釜めしの素」のラインアップ拡充を進める。8月3日から、少人数世帯にちょうどいい2合用の新シリーズを発売。さらに8月20日には、だしの旨みを存分に味わえ、かつ値頃感を持たせた新商品を投入する。これまで培っただしの技術や商品開発のノウハウを活用し、消費者ニーズの多様化に応える。

「旨みだし 鶏ごはん」「同 五目ごはん」（希望小売価格税抜各270円）は、少人数世帯にちょうどいい2合用（2～3人前）の商品設計。子育てが一段落し、家族のために準備する食事量が減った家庭や一人暮らし世帯が主なターゲット。

「鶏ごはん」は、5種の国産素材仕立て旨みだしと鶏肉の旨みに加えて、ごぼうの風味が広がる味わい。鶏肉、にんじん、ごぼう、こんにゃく、油揚げの5種の具材入り。

「五目ごはん」は、5種の国産素材仕立て旨みだしと宗田鰹節粉末で調和ある旨みとだしの香りを効かせた商品。具材は、たけのこ、にんじん、こんにゃく、芋づる、しいたけ、油揚げの6種を彩りよく入れている。

一方、「だしを味わう 鶏そぼろ五目」「同かつお香る五目」（同各250円）は、炊き込みご飯を日常的に味わう家庭の利用を想定。同社による消費者調査を基に、だしの旨みを効かせた味付けを強化するとともに、既存の「旨みだし」「ご当地」シリーズよりもリーズナブルな価格設定とし、家計支援の一助とする。

「鶏そぼろ」は、鶏だしと5種の国産素材仕立ての旨みだしの上品な味わいが特徴。鶏肉、にんじん、こんにゃく、たけのこ、油揚げの5種の具材入り。

「かつお香る五目」は、5種の国産素材仕立ての旨みだしと宗田鰹だしの上質な味わいを組み合わせた。具材は、にんじん、たけのこ、こんにゃく、しいたけ、油揚げの5種。