森永製菓は、香りや味にこだわった「金の香る甘酒〈柚子〉」を12月1日から期間限定で発売する。

同商品は「単なるフレーバー追加ではなく、森永甘酒が大切にしている『おいしさ』『王道感』『本格感』を体現するフラッグシップ商品として位置付けている」（森永製菓）といい、純米大吟醸酒粕、山形県産米麹、高知県産柚子果汁を使用した高品質な甘酒に仕立てている。

柚子はこれまでの期間限定商品の中でも特に人気が高く、また年末年始や冬至といった日本の冬の行事との親和性も高いことから、新規ユーザーが手に取るきっかけとして期待できるという。

昨年の期間限定商品での手応えからも、新たな接点の創出を見込む。

同社が昨年12月に「金の香る甘酒」を発売したところ、定番品とは異なる30～60代のユーザーを獲得したという。

「今回の商品も、年末年始のちょっとしたご褒美時間や、ほっとひと息つく時間に楽しんでいただける商品として提案していく」と述べる。

発売と同時に、対象商品の購入で応募できるプレゼントキャンペーンを2027年1月29日まで開催する。先着コースでは、応募者先着1300人に「QUOカードPay200円分」をプレゼント。抽選コースでは、特設サイトまたは市販のはがきで応募した中から抽選で10人に「BAKUNE リカバリーウェア」が当たる。