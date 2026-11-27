ヤクルト本社は、国内の生産・物流体制の再編と海外事業の拡大を軸に、収益性重視の経営へ転換する。2026～30年度に海外2100億円、国内900億円の計3000億円を投資し、2030年度に連結売上高7000億円、営業利益750億円を目指す。
同社は、従来の販売数量や売上成長を重視する経営から、資本コストを意識した収益性・資本効率重視へ軸足を移す。国内飲料食品事業はキャッシュ創出力の向上、海外飲料食品事業は利益成長、ウェルネス事業は新たな収益の柱として育成する。
国内は短期的な業績回復と中長期の構造改革を進める。商品開発では「腸を科学する」を起点に、消化吸収機能や免疫機能などへ領域を広げ、ライフステージに応じた提案と高付加価値化を図る。
新商品上市数は過去5年間の平均6品から年10品以上に増やす。販売面では宅配を基盤に、量販、CVS、ドラッグストア、EC、法人など顧客接点を拡大。DXによる顧客情報の統合を通じ、会員化や継続率向上、新規獲得につなげる。
生産・物流面では乳製品工場を11工場から9工場に再編し、新千葉工場を中心に供給体制を強化する。生産ラインの集約、受注生産から計画生産への移行、配送ルートの最適化などで原価低減を図る。国内飲料食品事業は30年度に売上高2850億円、営業利益350億円を掲げる。
海外は米国を中心に成長を加速する。米国では第2工場の稼働後、生産能力を1日当たり90万本から178万本に拡大。販売店舗数は2万店から4万店以上、販売本数については73万本から150万本以上への拡大を目指す。
その他の重点市場においてもOEM、新商品、EC、新規国進出などを進め、海外飲料食品事業は30年度に売上高3650億円、営業利益580億円を目標に据える。
ウェルネス事業は乳酸菌研究やマイクロバイオームの知見を生かし、飲料食品の枠を超えて人・動物・社会の健康価値を創出する。事業提携やM＆Aも活用し、30年度に売上高450億円、営業利益30億円を目指す。