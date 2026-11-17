ミダスキャピタルは2017年創業。毎年3～4社をM＆Aで取得し、現在は同社が筆頭株主の20社で企業群を形成する。特徴は、自己資本のみの投資であり、M＆Aを実施するがその企業の筆頭株主であり続けるなど、他に類を見ない事業形態を構築している。

「半永久的に筆頭株主としてともに成長を目指す」と語るのは吉村英毅代表。見据えるのは短期ではなく超長期。ビジョンは「世界に冠たる企業群を創る」で、「2050年までにミダス企業群の時価総額100兆円」が目標だ。

そして、ミダス企業群からの出資で、子どもの貧困などのソーシャル分野に対して国内外で活動しているのが「ミダス財団」。目指すのは「世界中の人々が人生の選択を自ら決定できる社会」。企業成長と社会課題解決の両輪で、世界を見据える。

ミダスキャピタルは、吉村代表が学生時代に創業した企業の売却益で17年に創業し、19年にミダス財団を設立した。「子どもの頃からビジネスで収益を出し、一定割合をソーシャル活動に投下する事業を思い描いていた」と話す吉村代表。中学時代はビル・ゲイツ氏に憧れたという。

同社の基本は、ミダスキャピタルは上場せず、筆頭株主の企業各社を成長させ上場させていく。

現20社のうち9社はゼロから作り上げた会社で、18年新設のGENDAは、エンタメ系企業のM＆Aを連続的に実行し、世界一のゲームセンターチェーンを展開するなど創業7年目の25年には売上高1000億円、EBITDA100億円をそれぞれ突破した。これは日本史上最速だ。現在はさらに売上を伸ばし、最高時価総額は2300億円強まで成長。その根底には株を売却しない長期視点があり、「一緒に営業戦略やマーケティング戦略を練り上げる」（吉村代表）。

この長期にわたって創出される利益があるからこそ、ソーシャル活動が展開できる。

同企業群の時価総額は、現在約5800億円。27年に1兆円、35年10兆円、そして50年に100兆円と「見たことのない景色」に挑戦していく。

ミダス財団が行うソーシャル活動は、一般的な寄付で終わるのではなく、自分たちで事業を企画し運営する。これにより、海外教育環境整備事業では、東南アジア中心の貧困地域でこれまでに9つの学校を新設・建て替えたが、そのコストは国際機関類似プロジェクトと比べ8分の1となった。

そして新たに今年9月、まずはベトナムの1校で、給食支援事業を開始した。栄養不足の課題解決に加え、その野菜等は地域の農家からの購入で、地域の収入安定化も図る。

国内でも企業群の各社と連携し、各種ソーシャル事業を展開する。26年開始のひとり親家庭で育つ子どもの育ち支援事業では今年5月に300世帯対象に冷凍宅配食の無償提供を開始。栄養ある簡便性高い冷凍食で、家庭の食のゆとりを生み、子どもの孤食を防ぐ。

また、公募した全国の子ども食堂等に助成金を拠出している。ボランティアで月一回開催など、毎日の子どもの居場所になりにくい課題も上がってきた。そこで同財団では新事業として、27年にまずは都内で平日に毎日開催する子ども食堂を直営で運営する計画だ。

ミダス財団では毎年一つ、社会課題を解決する新たな事業を立ち上げる。24年から特別養子縁組事業、25年から子どもの体験事業を開始し、前述した26年からの事業と合わせて各事業で取り組みの幅を広げ、今は27年からの新規事業の計画の真っただ中にある。これらの先に、同財団が目指す「2050年までに1億人にポジティブな人生選択の機会を提供する」がある。