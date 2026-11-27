マルサンアイは11月16日、ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋で26年9月期の連結業績を発表した。無調整豆乳など「豆乳・飲料」事業が堅調に推移、縮小した「みそ」事業をカバーし、売上高は2年ぶりの増収で過去最高を更新。営業利益、経常利益も前年を上回り、豆乳の需要拡大のほか、「みそ」事業の利益回復などが増益を後押しした。

26年9月期の連結業績は、売上高331億7800万円（前年比0.9％増）、営業利益8億9200万円（同4.1％増）、経常利益8億6400万円（同0.7％増）で着地、当期純利益は固定資産の整理に伴う特別損失を計上したことで6億4300万円（同9.7％減）だった。

健康志向など豆乳への需要が高まったことに加え、一部商品を休売することで生産効率を上げるなど需要に応えたことで、「豆乳・飲料」事業のセグメント売上高は291億4300万円（前年比3.6％増）、売上高全体の88.8％を占めた。

また、食べるプラントベースフードとして推進してきた豆乳グルトなどの「その他食品事業」も売上高は29億1600万円（前年比4.5％増）と前年を上回った。豆乳の需要拡大を受け、27年は設備投資を行い、春ごろには関東で豆乳増産を進めていく考え。

また、豆乳作りで培ったノウハウを生かし、ちゃんとした素材で、ちゃんとおいしくバランスの良い食生活をサポートする新ブランド「ちゃんとプラント」を展開。すでに乳原料不使用のチーズタイプ食品「豆乳シュレッド」「豆乳スライス」でブランドロゴをパッケージにデザインしたほか、27年春には「豆乳グルト」やバター風味のスプレッド「豆乳ソフト」もパッケージをリニューアルし、「ちゃんとプラント」ブランドを訴求していく。

27年の業績予想は、売上高367億9000万円（前年比10.9％増）、営業利益11億3500万円（同27.2％増）、経常利益9億9500万円（同15.2％増）、当期純利益7億2600万円（12.8％増）を見込んでいる。