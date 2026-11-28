JR 東日本クロスステーションウォータービジネスカンパニーは11月25日、JR新宿駅（東京都新宿区）で「旅するカレー自販機」を期間限定で展開開始し、ハチ食品とJTBパブリッシングが共同開発した「るるぶ×HACHIコラボカレー」全17種類を販売している。売価は全て税込み320円。

JTBパブリッシング調べによると、全17種類を購入できる自販機の展開は全国で初めて。

同企画は、期間とテーマを決めて販売するコンセプト自販機コーナー「イベントアキュア」の取り組みの一環。

「北海道 チーズバターカレー」「博多 明太子チーズカレー」「石垣宮古 美ら海甘旨カレー」など「食卓で旅行気分を味わえる」をコンセプトとした商品17種類を取り揃えて地域の魅力も伝えていく。

同じく「イベントアキュア」の取り組みで、今年3 月に期間限定で展開した「ご当地グミ自販機」では、全国各地のご当地グミをラインアップしたところ「ご好評いただき、当初の想定の 1.2 倍の売上となり、日本各地の味わいを首都圏の自販機で購入できることに一定の支持をいただけたと考えている」（JR 東日本クロスステーションウォータービジネスカンパニー）とコメントし「旅するカレー自販機」でも同様の反響を期待する。

「ご当地グミ自販機」はグミの即食需要にも対応したのに対し、「旅するカレー自販機」では冷凍食品の自販機と同様にお土産需要のほか、夜食ニーズなどを見込む。

展開期間は11月25日から3か月間程度を予定している。