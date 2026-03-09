家庭用チルド麺特集

・焼そば・うどん好ペース
・夏物の底上げに期待

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・「麺の達人」好ペース　素材麺を多彩に展開　日清食品チルド
・「流水麺」新提案スタート　若年ユーザー開拓に注力　シマダヤ
・「マルちゃん焼そば 3人前」好調　26年春夏も定番強化　東洋水産
・26年数量回復目指す　販促強化＋新商品　名城食品

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