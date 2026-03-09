・焼そば・うどん好ペース

・夏物の底上げに期待

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・「麺の達人」好ペース 素材麺を多彩に展開 日清食品チルド

・「流水麺」新提案スタート 若年ユーザー開拓に注力 シマダヤ

・「マルちゃん焼そば 3人前」好調 26年春夏も定番強化 東洋水産

・26年数量回復目指す 販促強化＋新商品 名城食品

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