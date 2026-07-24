東洋水産が名古屋「どまつり」応援 今年で20年 「赤いきつね」などにロゴマーク

東洋水産は、名古屋市の夏の人気イベント「にっぽんど真ん中祭り」(通称どまつり、8月28～30日)に協賛、カップ麺やチルド焼そば、パックご飯に同イベントのロゴマークを入れた企画商品を7月20日から東海エリア限定で販売していく。「どまつり」は今年で28回目。東洋水産が同イベントに協賛するのは通算20回目となる。

今回、特別パッケージを施すのは、「赤いきつねうどん」「緑のたぬき天そば」「あったかごはん3食パック」「マルちゃん焼そば3人前」の4品目。

「赤いきつねうどん」と「緑のたぬき天そば」で計28万食、「あったかごはん」は7万9000食、「マルちゃん焼そば」は52万5000食を用意した。東海3県の量販店や食品スーパー、ドラッグストアなどで約1か月間展開していく。

7月10日には、公益財団法人にっぽんど真ん中祭り文化財団・舟橋篤史常務理事、東洋水産中京事業部名古屋支店・松本健司支店長らが広沢一郎名古屋市長を表敬訪問し、取り組みを報告。広沢市長には各商品を試食してもらった。

東洋水産・松本支店長は、「『どまつり』を応援させていただいて今年で節目の20年目になる。この20年、『どまつり』の発展、そして少しでも名古屋市に貢献できたかなと思っている。ただ、毎年同じことをやっていてはいけないので、今年は『どまつり』本番のブース出展において弊社の業務用商品『わさび風味枝豆』をおつまみとして初めて販売する。暑い夏にすっきり、ビールのおともにしていただければ」とコメント。

舟橋常務理事も、「東洋水産さまには20年間の長きにわたり『どまつり』を応援していただき感謝申し上げる。毎年このパッケージを見ると、名古屋に夏が来たなと思う。今年も約200チーム、2万人超の踊り手、そして200万人近くの観客が名古屋に集まってくる。暑さ対策を第一に、東洋水産さま、名古屋市の皆さんとしっかりこの夏も盛り上げていきたい」と語った。

これを受け広沢市長も「『どまつり』は名古屋に欠かすことのできない夏の風物詩となった。すごい経済効果をもたらすとともに、名古屋の文化を生み出していただいていると思っている。それを20年間支えていただいた東洋水産の皆さまにも感謝する」と謝辞を述べた。