名城食品 9月1日から「名城の焼そば三人前」「名城の中華楼」など値上げ

名城食品は、9月1日納品分から「名城の焼そば三人前」「名城の中華楼」などチルド麺類の出荷価格を引き上げる。対象は全製品で、改定幅は4～10％。

昨今の国際的な供給体制の不安定化に伴う包装資材の価格高騰に加え、物流費・エネルギー費・人件費等も上昇が続き、生産の合理化やコスト削減などの自助努力だけでは吸収できなくなった。