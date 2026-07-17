東洋水産 10月から生麺・チルド商品を3年半ぶり値上げ 「マルちゃん焼そば 3人前」など195品

東洋水産は、10月1日納品分から生麺・チルド商品の希望小売価格を約8～14％引き上げる。対象割合はナショナルブランド（NB）製品の約96・5％と大部分。

新価格（税別）は「マルちゃん焼そば 3人前」が415円（現行370円）、「北の味わい ガラ炊き醤油ラーメン 2人前」は420円（同370円）など。季節商品は発売日から順次実施。

原材料費・包材費・燃料費・物流費等が高騰し、自助努力だけでは吸収できなくなった。