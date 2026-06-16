日清食品チルド 「行列」などNB全81品を9月値上げ

日清食品チルドは、9月1日納品分からチルド麺製品の希望小売価格を約6～11％引き上げる。

対象は「行列のできる店のラーメン」「日清のラーメン屋さん」「つけ麺の達人」などナショナルブランド（NB）全81品。

国際情勢の影響による包装資材費の高騰に加え、エネルギー費・物流費・人件費などのコスト上昇が重なり、自助努力のみでは吸収しきれなくなった。