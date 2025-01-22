令和7年 砂糖業界の幕開け 糖価調整制度「再生」に期待 需要喚起へ業界一致団結を

・DM三井製糖 森本卓社長 グループビジネスモデル変革へ 「国内砂糖事業の強靭化」を推進 海外・LE事業の両翼で成長持続

・ウェルネオシュガー 山本貢司社長 経営統合シナジーを徹底追求 砂糖基盤強化狙いシステム統合へ フローラデザイン 生産体制を強化

・フジ日本 曾我英俊社長 イヌリン、東南アジアで営業強化 自社商品B2C事業を新たな柱に タイTWPC社と新規事業展開へ

・東洋精糖 三木智之社長 砂糖事業 太平洋製糖との連携推進 機能性素材は新規開発強化へ 海外市場展開もスピードアップ

・塩水港精糖 木村成克社長 「砂糖市場の再活性化」に挑戦 オリゴ拡販へWEBマーケティング強化 大東製糖との提携シナジー創出図る

・日本甜菜製糖 石栗秀社長 第二次中計「てん菜産業へ飛躍」 飼料・農業資材の海外展開を積極化 糖蜜活用しSAF製造・研究に挑戦

・第一糖業 赤木正樹社長 合併に向け生産・物流を最適化 「花見糖」「きびオリゴ」のブランド強化 少数精鋭・次世代人材育成に注力

・ホクレン農業協同組合連合会 てん菜事業本部 金田篤本部長

・てん菜作付回復へJAグループ一丸 主力「てんさい糖」の拡販積極化 環境負荷軽減へバイオマス燃料の調査継続

・北海道糖業 亀田喜郎社長 てん菜生産意欲の向上は急務 バイオ・新規事業に一層注力 新たな収益の柱を追求

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