森永乳業 ビフィズス菌で老化研究 菌体事業、4年で2倍へ

森永乳業が、半世紀以上にわたり培ってきたビフィズス菌研究を新たなステージへ進めている。1969年に発見されたビフィズス菌BB536を核に、整腸、免疫、認知機能など研究領域を広げ、7月には「老化」に着目した研究成果を発表。ビフィズス菌を含む菌体事業を成長領域に位置付け、今中計では4年間で2倍への拡大を目指す。

同社のビフィズス菌研究は、健康な乳児の腸内にビフィズス菌が多いことへの着目から始まった。1969年にBB536が発見されて以来、ヨーグルトへの応用から菌末、育児用食品、BtoB向け原料などへ領域を広げ、これまでに30か国以上で食品に使用されてきた。1996年には生菌末化製造技術を確立するなど、食品への応用を支える技術も蓄積してきた。

今回、新たな研究領域として示されたのが「老化」だ。50～74歳の過体重男性を対象とした臨床試験では、BB536配合ヨーグルトの摂取と食事・運動習慣の改善を3か月間行った結果、DNAメチル化情報から算出する老化速度の指標「DunedinPACE」が対照群に比べ約2.3％低下した。

炎症制御では、腸内のビフィズス菌割合が高い人ほど炎症応答性が低い傾向がみられたほか、ビフィズス菌由来成分が免疫細胞の過剰な炎症反応を抑える可能性も確認した。

慢性炎症は様々な疾患にかかわると考えられており、今後はBB536そのものの効果や、老化速度に影響するメカニズムの解明を進める。

同社が培ってきたのは、菌の機能を明らかにするだけでなく、食品に利用できる形にし、その機能を生かす技術だ。特に、酸素や酸に弱いビフィズス菌をヨーグルトの中で生かすため、菌の培養方法や乳酸菌の組み合わせなど、様々な技術を積み重ねてきた。

宮地一裕取締役常務執行役員研究本部長は「ヒトに適した菌を見つけ、その機能を研究し、食品に利用できる形に開発し、さらに食品の中で菌の機能を生かすところまで、BtoBからBtoCまで一貫して行っている点」が強みと説明する。

菌体事業は同社の成長領域の一つに位置付けられており、前期に約25％増収、8年前と比べ約3倍に成長。今中計では経営資源を集中投下し、4年間で2倍への拡大を目指す。

海外での成長に向けた研究体制も強化している。2025年6月には、菌体の基礎・応用研究から商用活用まで一貫して担う「バイオティクス研究所」を新設。研究員の増員も計画し、海外市場で求められるエビデンスの強化を進めている。

海外では東南アジアやパキスタンなどを中心に、高付加価値商品の開発や新たな菌の研究にも取り組む。

研究成果を健康につなげる上で重視しているのが「日常的に継続してもらう」ことだ。今後もヨーグルトだけではなく、飲料、育児用食品、サプリメントなど幅広い選択肢を提供していく。「研究の元になるデータをしっかり作り、確からしいものを正しく伝えていきたい」（宮地氏）。50年以上の研究蓄積を生かし、森永乳業はビフィズス菌の可能性をさらに広げ、研究成果を事業と生活者の健康につなげていく。