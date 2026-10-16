日本パインアップル缶詰協会 令和8年度「開缶研究会」 国産・輸入27品を試食審査

日本パインアップル缶詰協会はこのほど、東京・四ツ谷のスクワール麹町で「パインアップル缶詰開缶研究会」を開催した。

開缶研究会はパインアップル缶詰の品質向上と表示基準等の規格遵守を目的に昭和35年から開催、今年で66回目を迎えた。本年は会員企業や関連団体の関係者など約70人が参加し、国内外のパイン缶詰の試食審査、品評を実施した。

出品数は国産4品（沖縄産）、輸入品23品（タイ6、フィリピン9、インドネシア8）の計27品。缶型は3号缶11、果実3号缶5、平2号缶2、業務用1号缶9、パウチ1。昨年に続き沖縄県農業研究センター名護支所が開発した新品種「沖縄27号」のパイン缶詰が参考出品された。

品評は香味・色沢・肉質・形態・その他の計25点満点で、参加者が1品ずつ試食審査を実施。表示・重量・糖度・真空度・pHについて、農林水産消費技術センターおよび食品環境検査協会の担当官が審査した。

今年度の品評結果（平均点）は、国産品17.35（最高18.31、最低16.28）、輸入品16.47（最高18.38、最低14.64）、トータル16.60。昨年に続き、平均点は国産が上回った。

国別平均点は国産17.35、タイ15.99、フィリピン16.67、インドネシア16.60。最高点は輸入品（フィリピン）で18.38。表示・品質規格は全出品材が適正だった。

品評会後の懇親会であいさつした日本パインアップル缶詰協会の織田啓介会長は「沖縄産パイン缶詰は昨年、春先の低温で小玉が多く過去最低の製造数量となったが、今年はここまで比較的順調と聞いている。台風の影響が懸念されるが、秋実の収穫が進み、製造が順調に進むことを期待している。輸入品も円安、コスト高の影響で昨年同様に高値水準にある。協会として引き続き、料理講習会やメニューコンテストなどを通じてパインアップル缶詰の普及啓発、消費拡大に努めていく」と語った。

また、会場では今年度のパインアップル缶詰料理コンテストの最優秀作品「旨味爆発！パインとプリプリえびの背徳ガーリックマヨ和え」、優秀作品「ピリっとココナッツパイン粥」「パイナップルとゴーヤのオープンオムレツ」の試食も行われた。