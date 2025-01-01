2025新年特集号〈第1、2集〉

【1月1日付】
◇2025年の重大潮流
〈消費変化〉節約志向一段とシビアに 「価格」と「価値」見定め需要喚起
〈物流問題〉製配販で取り組み拡大 チルド食品9社が連携 飲料大手が課題に挑む
〈地球温暖化〉熱中症対策や需要変化への対応迫られる
〈防災〉災害への備えは万全か 備えを検証、第一歩は「自助」
〈インバウンド・万博〉人数、消費額とも過去最高に 万博開催、食品業界への恩恵は？
◇新春トップインタビュー 食品企業各社に聞く今年の戦略
◇年頭所感
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