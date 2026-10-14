DM三井製糖 新スポーツブランド「Zq」 持久系アスリートのエネルギー源

DM三井製糖は10月20日、持久系アスリート向けに糖質・エネルギー補給をサポートする新スポーツブランド「Zq（ジキュ―）」を立ち上げた。第一段として「Zq カーボローディングパウダー」「Zq スターティングエナジー」の2商品をAmazonやスポーツ量販店などで順次販売開始する。

ブランド名の「Zq（ジキュ―）」は日本語の「持久（じきゅう）」に由来する。ブランドコンセプトは「挑戦を続けるアスリートの相棒」。キーメッセージを「1人ではたどり着けないゴールへ。」とした。持久系アスリートのパフォーマンス向上やエネルギー補給の新しい常識作りを目指す。

「Zq カーボローディングパウダー」は“カーボローディング”に着目したパラチノース含有粉末。水に溶かして飲むさわやかなグレープフルーツ味で、レース3日前から普段の食事に1日2袋プラスするだけでカーボローディングを実践できる。1箱6袋入り（1袋33.1g）。希望小売価格は3000円（税込）。

「Zq スターティングエナジー」は運動開始前にエネルギー補給できるパウチゼリー飲料。ぶどう糖・パラチノースのほかカフェインを配合。レモンライム味で、レースや練習開始の約60分前に1袋摂取することでパフォーマンスをサポートする。1袋150g。希望小売価格は420円（税込）。

同社は新ブランド立ち上げにあたって、男子マラソンの前日本記録保持者でプロランナーの鈴木健吾選手とスポンサーおよびアドバイザリー契約を締結した。

鈴木選手は「何を、いつ、どのように摂るのかは、マラソン競技者として常に向き合ってきたテーマでもある。DM三井グループの研究知見と、自分自身が競技を通じて得てきた経験を掛け合わせ、新しい発見につなげていきたい」とコメント。

森本卓社長は「鈴木健吾選手をパートナーに迎え、スポーツにおける新たな栄養・エネルギー補給の可能性を追求していく。アスリートから日常的にスポーツを楽しむ方々まで、それぞれの挑戦を支える新たな価値を生み出したい」と抱負を語った。