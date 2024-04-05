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紙パックを名刺に J-オイルミルズ「スマートグリーンパック」 生産時の廃紙を再資源化

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紙パックを名刺に Ｊ-オイルミルズ「スマートグリーンパック」 生産時の廃紙を再資源化

J-オイルミルズは、紙パック容器の食用油「スマートグリーンパック」シリーズの生産時に発生する廃紙パックを再資源化し、名刺として活用している。廃紙パックを配合した再生紙の名刺にはオリジナルのリサイクルロ…

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