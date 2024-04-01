鹿児島大×宮園製茶 「桑の葉」で血管病を予防 共同で特許取得・商品開発

鹿児島大学農学部の加治屋勝子教授は、宮園製茶（鹿児島県薩摩川内市・宮園謹吉代表）との共同研究により、桑の葉に多く含まれる「フィセチン」が脳梗塞や心筋梗塞など血管に関連する様々な病気を予防するとして、2…