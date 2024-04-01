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大豆たんぱくのさけ風フレーク 水産売場を活性化 マルハニチロ

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ふりかけ・おにぎりなどに（お魚屋さんの大豆たんぱく）
ふりかけ・おにぎりなどに（お魚屋さんの大豆たんぱく）

マルハニチロは、大豆たんぱくで作った常温トレー入りの「お魚屋さんの大豆たんぱく」シリーズを立ち上げ、「さけ風フレーク」と「かつお風しぐれ煮フレーク」を3月から発売している。ふりかけ・おにぎり・お茶漬け…

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