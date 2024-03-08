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明星食品が地元小学校で出張授業 フードロスに理解深める

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児童らと交流する宮宗耕平課長㊧（明星食品）
児童らと交流する宮宗耕平課長㊧（明星食品）

明星食品は2月26日、近隣の千駄谷小学校で社員による出張授業「もぐもぐClassroom」を実施した。テーマは「フードロス」。前回12月に講義を受けた小学5年生が体育館に集合し、家庭で実践した取り組み…

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