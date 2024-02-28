日本アクセス 全社でフードドライブ活動 段ボール28箱分の食品寄贈

日本アクセスは、全社でフードドライブ活動を実施した。労働組合と共同で1月9日から2月2日の期間中、全国各地の社員に呼び掛け、家庭で余っている食べ物を持ち寄り、集められた段ボール28箱分の食品をフードバ…