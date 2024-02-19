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食品容器環境美化協会 協会会長賞に稲城第四中学校 地域連携の美化活動を高評価

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槇林靖典氏（食品容器環境美化協会）から城所さんに表彰状を授与
槇林靖典氏（食品容器環境美化協会）から城所さんに表彰状を授与

公益社団法人食品容器環境美化協会（那須俊一会長）は、地域の環境美化に貢献している小・中学校を表彰する環境美化教育優良校等表彰事業を2000年度から行っており、今年度は東京都稲城市立稲城第四中学校が「優…

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