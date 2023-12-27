食用油版

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10大ニュースで振り返る2023年の製油業界

・原料高・円安続くも価格改定浸透で前進
・気候変動と地政学リスク　コスト高は構造的課題

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・日本植物油協会　年末会員集会・懇親会　「健康を担う産業」新妻会長
・日清オイリオ　オリーブオイルの国際認証　「理化学分析ラボtypeB」取得
・第47回日加菜種協議　23年産カナダ菜種1900万トン　バイオ燃料需要も拡大
・Ｊ-オイルミルズ　佐賀大・九州大の共同研究
・大豆油の明所臭　原因遺伝子を発見

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