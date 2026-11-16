若者6割「調理しない」 入口づくりへ「好き」の後押しこそ

若者の58.6％が普段「まったく調理しない」ことが、ミツカングループ（以下ミツカン）が若年層の調理の実態と意識、調理を始めるきっかけを探るために実施した調査で分かった。

調査は8月21日から25日までの期間、全国の18～25歳の男女を対象にインターネットで行われ、3597人から有効回答が集まった。

調理頻度が月1回未満の人からは「家族や同居人が作ってくれる（22.9％）」「調理そのものが面倒（14.3％）」といった理由が挙がった。

まったく調理しない人を含む月2～3回程度以下の人の居住形態別割合は実家暮らしが7割を超えた。自分で調理をしなくても食事ができる生活環境の関係が大きくみられた。

一方、調理をするきっかけについては、「月1回以上調理する人」から「一人暮らしを始めた（13.9％）」「好きなものを食べたい（9.7％）」という回答が多く寄せられた。特に「好きなものを食べたい」という前向きな気持ちは、若者が調理を始める入り口の一つになり得ることがうかがえた。

レシピに求める条件として調理頻度を問わず多かった回答は「安く作れること」「10～15分程度で作れる」だった。

調理頻度が低い人はその次に「失敗しにくいレシピ」を上位に挙げ、ミツカンは分かりやすい工程や失敗しにくい手順を取り入れることが調理に踏み出しやすいレシピとなると分析する。

調理をするきっかけを探る観点から「行事食や季節の料理・調理」に魅力を感じる理由を尋ねると、「作れたら達成感がありそう（35.2％）」「季節感を楽しめる（31.6％）」との回答が寄せられた。

達成感や季節感を味わう楽しさ、家族・友人と楽しさを共有できる魅力は若者の調理への関心を引き出す手がかりの一つになるとした。

ミツカンは今回の調査から「好きなものを食べたい」という気持ちを後押ししながら「これなら自分にも作れそう」と感じられる失敗しにくいレシピや調理体験を提案することが、若者の調理の入り口づくりに寄与するとの見方を示した。

この調査は、ミツカンと日本女子大学が共同で研究を行う共創プロジェクト「にっぽん食プロジェクト」において昨年度より開始した「若者の調理の入り口づくり」の一環として実施した。