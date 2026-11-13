ボーソー油脂 化粧品分野に本格参入 米ぬか由来の素材を活用

昭和産業グループのボーソー油脂は､化粧品分野の展開を強化する｡米油の製造･開発で培ってきた技術と知見を生かし､米ぬか由来の素材に着目した新スキンケア･ヘアケアブランドを立ち上げた｡このほど都内で発表会を開き､11月4日から発売したボーソー油脂の新スキンケアブランド「Nugii(ヌギー)」「maiis(マイス)」を披露した｡

米油の原料である米ぬかには､健康や美容に役立つ微量成分が多く含まれている｡食用油市場を牽引する米油など食品分野はもとより､天然由来の化粧品素材としても､その可能性が注目されている｡

ボーソー油脂では､米油の製造過程で得られる有効成分を活用し､早くから化粧品素材や石鹸など非食品分野の展開を進めてきた｡

ボーソー油脂の山口龍也社長は「(化粧品分野では)原料メーカーとしてBtoBでの実績を積み上げてきたが､お客様のニーズが多様化する中で自社ブランド製品で米ぬか素材の可能性を最大限に引き出し､その価値を(BtoBも含めた)多くのお客様に届けていきたい」と意欲を示した｡

新ブランド開発にあたり､キーとなる素材が米ぬか由来の独自原料「rice veil B-2(コメヌカエキス)」｡米油の製造過程で発生する有効成分を活用した化粧品原料で､水と油を融合する乳化能があり､優れた抗酸化機能と保湿性を備えている｡

そのほか､ひまわり油やとうもろこし油､セラミドや機能性糖質など､昭和産業グループが有する多彩な穀物素材の研究ノウハウを活用｡「穀物のあらゆる可能性を広げていく」グループ長期ビジョンのもと､新たな挑戦領域と位置付けるライフソリューション分野の柱事業として化粧品事業を強化する｡その先駆者として､ボーソー油脂では化粧品事業の売上高を2035年までに現状の約5倍となる10億円規模を目指す｡

「Nugii(ヌギー)」は大人のためのスキンケア･ヘルスケアブランドをコンセプトとしたプレミアムライン｡ヘアミストやヘアミルク､マルチバームセラム､リップセラム､クリーミーマスクの5品種を揃え､ECを中心に販売する｡

「maiis(マイス)」は米ぬかの潤いが感じられるスキンケアブランド｡第一弾の導入美容液を皮切りに､ハンドクリームや洗顔せっけんを発売予定｡ECのほか､ドラッグストアや生協など幅広い販路で展開する｡