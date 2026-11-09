ダイドーGHD 認知機能改善へ研究成果 京都大学と共同で特許取得

ダイドーグループホールディングスと京都大学は共同で、DHAモノグリセリドを含む認知機能改善用組成物などを対象に特許を取得した。一般のDHA原料と比較して脂質構成が異なるDHA原料で、この知見を同社グループのヘルスケア事業で活用していく。

両者は、DHA原料の特性や認知機能の作用を明らかにするため、DHAの含有量だけでなく、DHAとグリセリンが結合した形態「DHAモノグリセリド」に着目し、22年4月から共同研究を進めてきた。DHAモノグリセリドとは、グリセリンにDHAが1分子結合した成分で、一般的なDHA含有魚油に多く含まれる形態とは構造が異なる（図参照）。

研究では、認知機能低下モデルマウスを用いた試験で、同原料の経口摂取による認知機能改善作用が示唆されるなどの成果があり、各学会で発表している。

同社は配置薬業からスタートした強みを生かし、グループのダイドードリンコが主力の飲料事業に加えて、サプリメントなどのヘルスケア事業も展開するほか、グループ各社が医薬品関連事業、希少疾病用医薬品事業で各研究開発も行っている。

ヘルスケア事業では、「DyDoヘルスケア」シリーズの機能性表示食品「ロコモプロ」を26年10月にリニューアルし、従来の膝の曲げ伸ばしサポート機能に加え、腰かけた状態から立ち上がる時の一時的な腰の違和感を軽減する機能を日本で初めて表示している。今回のDHAモノグリセリドに関する特許の知見は、同ヘルスケア事業で生かすとともに大学や研究機関と連携し、「科学的根拠に基づく商品・サービスの開発を進めていく」としている。

（本紙11月9日号に「知的財産特集」）