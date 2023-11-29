塩版

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・天日塩製造施設「天のハウス」を新たに開設　塩のオーナー制度も開始へ　赤穂化成
・天塩　魚ジャパンフェスに出店　グループ開発素材で提供
・塩事業センター　食品ロス削減レシピ第4弾　冬野菜4品公開

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Tags: 天のハウス, 塩事業センター, 魚ジャパンフェス, 天塩, , 食品ロス（フードロス）, 天日塩, 野菜, レシピ, 赤穂化成, 食品ロス・廃棄ロス削減