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東海国立大学機構 産学連携強化へ子会社発足 “大学発の知”事業化を加速

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（左から）佐宗章弘機構長補佐・松尾清一機構長・小池吉繁TII社長・寺野真明TII執行役員
（左から）佐宗章弘機構長補佐・松尾清一機構長・小池吉繁TII社長・寺野真明TII執行役員

岐阜大学と名古屋大学を運営する東海国立大学機構（松尾清一機構長、以下「機構」）はこのほど、全額出資子会社Tokai Innovation Institute（以下、「TII」）を10月2日付けで設立す…

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