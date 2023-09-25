日本気象協会 biz tenki
農水畜産業水産自然と共生する高品質なシー...

自然と共生する高品質なシーフード サステナビリティ追求 アイルランドの水産業

水産freeonline
自然と共生する高品質なシーフード サステナビリティ追求 アイルランドの水産業

豊かな水産物の源である北大西洋に取り囲まれた、ヨーロッパ最西端の島国アイルランド。国土を包む広大な海は多種多様な生命を育んでいる。 アイルランド産シーフードは毎年世界75か国以上に輸出され、昨年の輸出…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集