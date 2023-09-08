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岩手県陸前高田市でサーモンの試験養殖へ ニッスイ

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陸前高田市の広田湾
陸前高田市の広田湾

ニッスイは、岩手県陸前高田市でサーモンの試験養殖に着手する。広田湾漁業協同組合との共同。今後は同県と計画の内容を協議した上で、11月をメドに開始する。 試験養殖はギンザケを対象に漁場環境の調査や生産方…

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